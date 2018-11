São já 631 as pessoas desaparecidas no devastador incêndio no norte da Califórnia

O número de pessoas desaparecidas no devastador incêndio no norte da Califórnia mais do que duplicou esta quinta-feira, passando dos 300 para os 631. O súbito aumento deve-se, segundo fontes oficiais, à verificação completa das informações disponíveis, incluindo as chamadas de emergência feitas desde que o incêndio de Camp Fire começou, a 8 de novembro.

Nas últimas horas, foram encontrados mais sete corpos, elevando para 63 o número de vítimas mortais naquele incêndio, o mais mortífero e destruidor a lavrar no estado. Quase 12 mil edifícios foram destruídos pelas chamas. Num outro incêndio, o de Woolsey, mais a sul, morreram três pessoas.

Numa altura em que 9400 bombeiros lutam contra os incêndios na Califórnia, que deflagraram há mais de uma semana, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que vai visitar o estado no sábado para se encontrar com as pessoas afetadas. No fim de semana, Trump provocou controvérsia ao atribuir a culpa pelos incêndios a uma “absoluta má gestão” das autoridades californianas e ameaçou cancelar futuras ajudas federais.

O incêndio de Camp Fire é o mais mortífero na história da Califórnia desde que há registos. Antes deste incêndio, o mais mortífero na região tinha sido em 1933 em Griffith Park, em Los Angeles, e matou 29 pessoas. A maioria dos desaparecidos reside na vila de Paradise, no norte da Califórnia, com cerca de 27 mil habitantes.

Os incêndios deflagraram na semana passada no sul e no norte do estado e rapidamente avançaram em várias frentes, alimentados por ventos fortes, destruindo dezenas de milhares de edifícios e obrigando ao encerramento de escolas, ao corte de estradas e à evacuação de localidades inteiras.