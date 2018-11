Partido de Netanyahu afasta cenário de eleições antecipadas em Israel

O partido do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, negou esta sexta-feira que se esteja a preparar para eleições antecipadas, mas as críticas e divergências no interior do governo de coligação aumentam de tom.

Os rumores de que Benjamin Netanyahu se estaria a preparar para marcar eleições antecipadas surgiram na quinta-feira, um dia depois de o ministro da Defesa se ter demitido e no dia em que foram tornadas públicas sondagens que indicavam um muito fraco apoio popular ao governo.

O partido de Netanyahu rejeita esses rumores, surgidos de fontes próximas de Naftali Bennett, líder de um dos partidos que suporta o governo de coligação e onde ocupa o lugar de ministro da Educação, acusando-o de tentar desestabilizar a ação do primeiro-ministro.

Hoje, é o partido de Bennett a pedir formalmente essas eleições "o mais depressa possível", dizendo que quer uma data fixada já no domingo, de acordo com uma fonte oficial deste movimento ultra-nacionalista de Israel.

Perante a demissão de Avigdor Lieberman, ministro da Defesa israelita, Naftali Bennett disponibilizou-se para o substituir, dizendo que o governo israelita não está a ser eficaz no combate contra o movimento islâmico Hamas.

Lieberman anunciou a sua demissão, na quarta-feira, numa carta com uma única frase, depois de ter visto inviabilizada uma operação militar mais contundente contra o movimento islamita Hamas.

Netanyahu tem sido acusado de excessiva indecisão e muito criticado por não ter uma ação mais dura, naquela que é já considerada a situação em Gaza mais complicada desde 2014.

A contestação tem vindo a ganhar corpo dentro do próprio governo, com o ministro da Justiça, Ayelet Shaked (nomeado pelo partido liderado por Bennett), a sentenciar o fim deste executivo: “O governo falhou (…) e não há razões para a sua existência”.

“A impressão entre os membros da coligação governamental é de que, apesar dos esforços de Netanyahu para cerrar fileiras, o cenário mais provável é que o Parlamento se dissolva em poucas semanas”, explica o analista Yanir Cozin, do jornal israelita Maariv.

As eleições estão marcadas para o próximo ano, mas a tradição em Israel é que os mandatos não cheguem ao fim e vários analistas vaticinam um cenário de convocação antecipada de eleições.