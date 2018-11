Moçambicanos temem prejuízos devido ao apagão das caixas ATP e pagamentos com cartão

Empresa gestora da rede única de pagamentos eletrónicos moçambicana confirmou hoje, em comunicado, a paralisação do serviço, mas sem detalhes sobre a origem do problema e sem indicar quando deverá estar resolvido

Estabelecimentos comerciais na capital moçambicana ouvidos nesta sexta-feira pela Lusa temem os prejuízos que podem sofrer com a paralisação da rede de caixas automáticas e de pagamentos com cartão (POS) do país, que desde hoje se verifica. "Ainda é cedo para avaliar o impacto no número de clientes, mas não foram poucos. Se este problema continuar, vai deixar-nos numa situação complicada", disse à Lusa, Abel Manjate, gerente de um bar e restaurante na avenida 24 de Julho, uma das principais de Maputo.

Noutro restaurante do centro da cidade, a solução encontrada foi, logo à entrada, afixar um aviso com letras garrafais, dando conta de que não se aceitam cartões bancários para pagamentos. "Não tínhamos outra alternativa. O problema é geral. Há clientes a voltarem para trás porque não têm dinheiro vivo e não podem pagar com o cartão", disse André Mário, gerente do estabelecimento, acrescentando que é fundamental que o problema seja rapidamente resolvido para evitar prejuízos. "Este problema calha numa sexta-feira: um dia que habitualmente é muito movimentado. Espero que seja resolvido porque pode gerar prejuízos", frisou.

Na rua, o desespero é maior, sobretudo para quem saiu de casa apenas com cartão e sem dinheiro na carteira. "Estou a tentar tirar dinheiro da caixa automática desde as primeiras horas do dia e não consigo. É a terceira vez que venho para este ATM [caixa multibanco] e nada. Esperava que por esta altura o sistema estivesse a funcionar", disse Amélia Mavota, cliente de um dos bancos que faz parte da Sociedade Interbancária de Moçambique (Simo).

A empresa gestora da rede única de pagamentos eletrónicos moçambicana confirmou hoje, em comunicado, a paralisação do serviço, mas sem detalhes sobre a origem do problema e sem indicar quando deverá estar resolvido. A Lusa contactou diferentes fontes no setor, mas nenhuma tem certeza sobre qual é a falha em causa.

As únicas caixas automáticas que ainda funcionam pertencem ao banco Millennium Bim, constatou a Lusa nas ruas de Maputo. Nas caixas automáticas da instituição, ao longo da 24 de julho, as enchentes eram notáveis, e muitas pessoas só no local constatavam que os levantamentos estão disponíveis só para quem tem conta naquele banco.

Fonte do setor explicou à Lusa que o Millenium Bim utiliza uma outra forma de interligação com as caixas automáticas e POS, independente da rede SIMO. O banco BCI e o Moza já anunciaram, entretanto, que vão ter os balcões abertos durante o sábado de manhã para permitir que os clientes possam realizar levantamentos.