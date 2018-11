Ministro do Ambiente britânico mantém “confiança absoluta“ em Theresa May e fica no Governo

Depois de muita especulação, o ministro do Ambiente britânico, Michael Gove, afirmou esta sexta-feira que não aceita a pasta do Brexit, mas irá trabalhar com Theresa May com vista a um bom acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE).

Michael Gove garantiu que mantém “confiança absoluta” em Theresa May e acredita que será alcançado um acordo benéfico para as duas partes. “Estou ansioso para continuar a trabalhar com todos os meus colegas no Governo e os meus colegas no Parlamento de forma a garantir que estamos a conseguir o melhor futuro para o Reino Unido”, disse o ministro citado pela BBC.

Segundo o governante, é fundamental que o Governo se concentre a partir de agora “de forma a obter o acordo certo para o futuro e assegurar que nas áreas que mais interessam ao povo britânico será conseguido um bom resultado”.

A declaração de Michael Gove surge na sequência de uma onda de demissões no Governo de May, poucas horas depois de o Reino Unido e Bruxelas terem fechado um acordo de princípio na quarta-feira à noite.

O ministro britânico só aceitaria trocar de pasta e assumir a responsabilidade pelo Brexit se conseguisse renegociar o acordo sobre a saída do Reino Unido da UE, condição que foi negada por Theresa May e por Bruxelas. Tal implicaria também cancelar a reunião europeia prevista para 25 de novembro.

May “muito satisfeita” com Michael Gove

Um porta-voz do Governo britânico garantiu que May está “muito satisfeita” em saber que poderá continuar a contar com o “trabalho importante” que Michael Gove tem feito no Executivo.

Também o ministro do Comércio Internacional britânico, Liam Fox, garantiu depositar “inteira confiança” na primeira-ministra britânica e na sua condução da política do Brexit. “Eu acho que May está a fazer-nos avançar com confiança e – tenho que dizer – com resiliência, e concordo também muito com Michael Gove que disse que o que precisamos agora é de estabilidade”, declarou o governante à margem de um evento em Bristol.

Nesta altura, não se sabe ao certo quantas cartas foram enviadas por parlamentares ao Comité 1922 a pedir uma moção de censura contra a primeira-ministra britânica, refere a Sky News. Serão necessárias 48 missivas para o líder do Comité avançar com uma moção de censura contra Theresa May.

Na quinta-feira, a líder do Governo britânico afastou a hipótese de ser realizado um segundo referendo sobre o Brexit, sublinhando no Parlamento que já foi dada voz ao povo britânico. May disse ainda, em conferência de imprensa, que uma segunda consulta popular conduziria a “um caminho de profunda incerteza” e que a sua missão será continuar a trabalhar “e conseguir o melhor acordo para o Reino Unido”.