Khashoggi. Oração funerária em Istambul homenageia jornalista assassinado

Dezenas de pessoas participaram esta sexta-feira em Istambul numa oração funerária em homenagem ao jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado em outubro no consulado saudita desta cidade e cujo corpo ainda não foi encontrado.

Os familiares e amigos de Jamal Khashoggi rezaram uma oração especial, prevista no Islão para os mortos cujos restos mortais se desconhece o paradeiro, segundo a agência de notícias France-Presse.

Jamal Khashoggi, jornalista crítico do regime saudita, em particular do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman (MBS), foi assassinado e o seu corpo desmembrado no passado dia 2 de outubro, segundo as autoridades turcas.

“Como estamos convencidos de que o seu corpo nunca será encontrado, decidimos organizar esta oração para a salvação da alma de Jamal”, disse Fatih Öke, diretor executivo da associação turco-árabe dos ‘media’ (TAM), da qual Jamal Khashoggi fazia parte.

Esta cerimónia é também “uma mensagem enviada ao resto do mundo para dizer que o assassínio não ficará impune e a justiça será feita”, declarou Ibrahim Pekder, habitante de Istambul que se juntou à homenagem.

A morte de Jamal Khashoggi provocou uma onda de choque mundial e afetou muito a imagem de Riade, nomeadamente a do príncipe herdeiro, que se tem esforçado por fazer passar a ideia de uma Arábia Saudita moderna.

A justiça saudita anunciou na quinta-feira que iria requerer a pena de morte para cinco acusados e afirmou que MBS não tem nenhuma ligação com o crime, o que é contestado pela imprensa turca.

Khashoggi foi morto quando se encontrava no interior do consulado do seu país em Istambul a tratar de documentos para se casa com uma cidadã turca.

Segundo o procurador saudita, uma equipa foi enviada a Istambul com a missão de trazer para a Riade o jornalista, “a bem ou pela força”, mas o chefe da equipa decidiu mais tarde assassiná-lo no local, sem ter consultado a opinião dos seus superiores.

Depois da oração funerária, Yasin Aktay, um amigo de Jamal Khashoggi e assessor do Presidente turco Recep Tayyip Erdogan, criticou esta versão dos acontecimentos.

“Querem que acreditemos que os próprios assassinos tomaram a decisão de matar Jamal Khashoggi. Nós não acreditamos nessa história”, afirmou Yasin Aktay, acrescentando que vão “continuar a querer saber quem são os que deram a ordem” de assassinar o jornalista.