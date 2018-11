Indonésia presa por ter gravador superior a assediá-la

O supremo tribunal condenou a mulher depois de uma instância inferior a ter absolvido. Além da pena de prisão, Maknun terá de pagar uma multa equivalente a 30 mil euros

Uma empregada de uma escola indonésia foi condenada a seis meses de prisão por ter gravado uma conversa em que o diretor da escola a assediava. O supremo tribunal do país considerou-a culpada de ter distribuído material "indecente", ao abrigo da lei sobre Informação e Transações Eletrónicas.

Baiq Nuril Maknun, uma mulher de 37 anos, diz que o diretor a assediava repetidamente e ela decidiu arranjar provas disso. O supremo tribunal não negou o assédio, aparentemente confirmado pelo facto de o homem ter sido transferido para outro serviço na altura. Mas aceitou a queixa que ele apresentou contra Maknun - depois de uma instância anterior a ter absolvido.

A sentença está a ser criticada por vários grupos de direitos humanos, entre eles a Amnistia Internacional. "Esta decisão absurda do Supremo Tribunal parece prender alguém apenas por documentar o abuso a que foi submetido pelo seu empregador, disse Usman Hamid, diretor executivo da organização para a Indonésia.

"Telefonemas não solicitados, sexualmente explícitos e abusivos constituem assédio sexual e deviam ser investigados como prioridade, com as correspondentes acusações", acrescentou Hamid. "É um travesti que a vítima do alegado abuso tenha sido presa por gravar este telefonema enquanto nenhuma ação foi tomada pelas autoridades no sentido de investigar o que parecem ser alegações credíveis".

Além da pena de prisão, Maknun terá de pagar uma multa equivalente a 30 mil euros. "Parece que uma mulher foi criminalizada apenas por dar passos para lidar com o abuso que estava a sofrer", conclui Hamid. Um representante do Instituto para a Reforma da justiça Criminal reforça essa ideia, criticando a utilização da lei em causa para dissuadir as mulheres de se protegerem.