EUA negam ter tentado extraditar Gulen em troca de um “travão” na investigação ao caso Khashoggi

Será que os Estados Unidos tentaram trocar a extradição de um dos maiores inimigos do presidente turco pela promessa do fim, ou pelo menos de um travão, à investigação das autoridades turcas ao homicídio do jornalista saudita Jamal Khashoggi?

O Departamento de Estado garante que não mas a Turquia, mesmo assim, resolveu responder à notícia avançada pela NBC, na quinta-feira, dizendo que não há nada que os Estados Unidos possam fazer para silenciar a investigação das autoridades turcas à morte violenta de Khashoggi no consulado saudita em Istambul no dia 2 de outubro.

A cadeia de televisão norte-americana cita quatro fontes não identificadas, próximas da Casa Branca, que terão estado presentes em conversas entre membros da administração Trump e agentes das principais agências de investigação federal onde alegadamente se discutiram formas de expulsar do país, de forma legal, o clérigo exilado Fethullah Gulen, inimigo figadal do presidente turco Recep Tayyip Erdogan em troca de um ‘aliviamento’ da pressão sobre a monarquia saudita para explicar o que de facto aconteceu ao jornalista saudita crítico de Riade.

Apesar do desmentido do governo, que negou a existência de qualquer plano para retirar a proteção a Gulen, ex-responsáveis por questões de segurança como Ned Price, ex diretor do Conselho para a Segurança Nacional, mostraram-se chocados com a mera possibilidade. “A administração Trump está a tentar empacotar de volta um residente norte-americano que vive no país, de forma legal, há anos. É uma grande facada no Estado de Direito”, disse Price à BusinessInsider.

A Turquia reagiu à notícia dizendo que todos os esforços dos Estados Unidos para suprimir a investigação ao homicídio de Khashoggi, que foi morto no consulado saudita em Istambul, não terão qualquer efeito.

“Em nenhum momento a Turquia considerou travar a investigação à morte de Khashoggi em troca do retorno de Fethullah Gulen”, disse uma fonte próxima do governo turco à agência de notícias Reuters. Uma outra fonte de Ancara disse à NBC que a Turquia “não faz qualquer ligação entre a investigação à morte de Khashoggi e a situação de Gulen”.

Gulen está nos Estados Unidos desde 1999, quando se incompatibilizaou com Erdogan, de quem tinha sido companheiro político. O presidente turco culpa Gulen pela tentativa de golpe de Estado em 2016 e de financiar uma rede de oposicionistas a partir do estrangeiro.