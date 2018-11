EUA impõem sanções económicas a 17 sauditas por causa do assassínio de Khashoggi

Os EUA impuseram esta quinta-feira sanções económicas sobre 17 responsáveis sauditas pelo assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi. No mesmo dia, o Ministério Público da Arábia Saudita pediu a pena de morte para cinco envolvidos no assassínio.

As sanções do Departamento do Tesouro norte-americano foram a primeira resposta concreta da Administração Trump ao assassínio de Khashoggi, morto no consulado saudita em Istambul, na Turquia, a 2 de outubro. Os responsáveis sancionados são Saud al-Qahtani, que já tinha sido destituído do cargo de principal assessor do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, o cônsul geral saudita, Mohammad al-Otaibi, e membros de uma equipa de 15 pessoas que a Turquia identificou como estando envolvidas.

A agência de notícias Reuters lembra que a medida não é comum, uma vez que Washington raramente impõe sanções a cidadãos sauditas. Ainda assim, elas não visam o Governo de Riade, importante aliado económico e de segurança dos EUA. As sanções limitam o acesso ao sistema financeiro norte-americano e congelam os ativos dos implicados.

Sanções são “um passo na direção certa” mas deixam de fora quatro altos responsáveis

“Estes indivíduos que visaram e mataram brutalmente um jornalista que residia e trabalhava nos Estados Unidos devem enfrentar consequências pelas suas ações”, disse o secretário do Tesouro (equivalente ao ministro das Finanças), Steve Mnuchin, em comunicado. Alguns membros do Congresso defenderam que, mesmo com as sanções, a Administração não foi suficientemente dura, em particular no que diz respeito ao príncipe herdeiro saudita.

Ausentes da lista de sancionados estão quatro responsáveis demitidos em outubro, juntamente com o principal assessor de Mohammed bin Salman: o major-general Ahmed al-Asiri e três outros funcionários dos serviços de inteligência, Rashad bin Hamed al-Hamadi, Abdullah bin Khaleef al-Shaya e Mohammed Saleh al-Ramih, todos generais.

O Departamento do Tesouro não respondeu a um pedido de explicação da Reuters sobre estas ausências. No entanto, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, esclareceu que poderá haver mais medidas dos EUA. “É um passo na direção certa. É uma descoberta inicial da investigação. É importante que esses passos continuem a ser dados para uma responsabilização total. Continuaremos a trabalhar diligentemente para averiguar os factos”, referiu.

Mais sanções poderão seguir-se, ao contrário do que aconteceu no pós-11 de Setembro

Ainda na quinta-feira, senadores de ambos os partidos norte-americanos introduziram legislação que, se aprovada, suspenderá a venda de armas à Arábia Saudita como punição pela morte de Khashoggi e pelo seu papel na devastadora guerra civil do Iémen.

Na sequência dos ataques de 11 de Setembro de 2001, a Administração dos EUA não impôs sanções à Arábia Saudita, apesar de 15 dos 19 sequestradores serem do reino. Uma comissão governamental não encontrou provas de que as autoridades sauditas financiaram diretamente a Al-Qaeda, que realizou os ataques em Nova Iorque e Washington.