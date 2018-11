Detidos mais de 100 rohingya que seguiam numa embarcação para a Malásia. Autoridades birmanesas temem nova vaga de viagens perigosas

O plano era chegar à Malásia, mas o barco não se afastou mais do que 30 quilómetros de Yangon, a principal cidade e antiga capital da Birmânia. As autoridades interceptaram esta sexta-feira aquela embarcação e detiveram 106 muçulmanos de etnia rohingya em fuga, conta a Reuters.

Teme-se uma nova vaga de viagens perigosas para escapar às perseguições do Governo que os rohingya sofrem no norte do país, no estado de Rakhine. “O destino deles era a Malásia. O banco estava parado depois de uma falha no motor”, disse à Reuters Kyaw Htay, do gabinete de imigração birmanês.

Em 2015, numa altura em que se verificou a última onda de viagens perigosas do género, foi levada a cabo uma operação para travar os contrabandistas que exploravam quem queria fugir do país.

Na quarta-feira ficou a saber-se que o Bangladesh iria repatriar 2200 rohingya para a Birmânia. De acordo com o plano intermediado pela ONU entre Myanmar e o Bangladesh, todas as repatriações deviam ser voluntárias. Apesar dessa garantia, muitos refugiados esconderam-se na quinta-feira por temerem a ação das forças de segurança.

Líderes estrangeiros criticaram Aung San Suu Kyi, a responsável máxima daquele país, nos bastidores da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que decorreu esta semana em Singapura, por não ter lidado melhor com a crise étnica que levou ao êxodo da minoria muçulmana rohingya.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou na quarta-feira que é indesculpável a crise humanitária que vive a minoria étnica rohingya e que as condenações de dois jornalistas da Reuters na Birmânia são "profundamente perturbadoras".

A ONU e organizações de defesa dos Direitos Humanos têm denunciado repetidamente os crimes cometidos pelo exército birmanês na ofensiva que inaugurou no norte de Rakhine no final de agosto passado, em resposta ao assalto armado de um grupo de rebeldes da minoria étnica. Mais de 700 mil pessoas fugiram desde agosto para o vizinho Bangladesh, alertaram as Nações Unidas no início de março.