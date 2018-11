Clima. Políticas da China, Rússia e Canadá podem aumentar aquecimento global até fim do século

As atuais políticas da China, da Rússia e do Canadá sobre o clima podem conduzir a uma subida de cinco graus até o fim do século. Esta é uma das principais conclusões de um estudo da revista científica Nature Communications, divulgado esta sexta-feira pelo “Guardian”.

Segundo a investigação – que relaciona as metas de cada nação para reduzir as emissões de CO2 e o aumento de temperatura global que seria registado se os outros países adotassem a mesma meta – o cenário mundial do combate às alterações é ainda muito desigual.

Pela positiva, o estudo destaca a ambição manifestada pela Índia, o terceiro maior país emissor de gases de efeito estufa. “É interessante perceber até que ponto alguns países estão a atuar no campo das alterações climáticas, mesmo aqueles que são considerados líderes nesta área”, afirmou o autor do estudo, Yann Robiou du Pont, da Universidade de Melbourne, na Austrália, lamentando que as ambições dos países ainda sejam baixas.

O objetivo firmado no Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura média mundial abaixo dos 2°C dos níveis pré-industriais fica dependente da “responsabilidade, capacidade e direito ao desenvolvimento sustentável” assumidos por cada país.

Os investigadores esperam que este estudo possa também servir de base à discussão que terá lugar na 24.ª cimeira do clima (COP24), que se realiza em Katowice, na Polónia, entre 3 e 14 de dezembro.