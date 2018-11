Uma história completamente falsa que lhes rendeu €350 mil

Um sem abrigo usou os últimos 20 dólares de que dispunha para ajudar uma mulher que ficara sem combustível no carro. O gesto do homem levou a uma onda de solidariedade e à criação de uma campanha para ajuda-lo. Até parece uma história bonita

Johnny Bobbitt é um sem-abrigo. Uma noite, Kate McClure ficou sem combustível no meio do seu caminho e não tinha dinheiro. Então, o homem ajudou-a e deu-lhe os últimos 20 dólares de que dispunha (cerca de 18 euros). Kate aceitou e procurou a estação de serviço mais próxima, meteu gasolina e continuou a viagem.

No entanto, nos dias que se seguiram, não parou de pensar no homem que a ajudara e, com o marido Mark D’Amico, voltou ao local. Queriam ajudar Bobbitt e partilharam a história nas redes sociais. O episódio emocionou milhares de pessoas, que doaram 400 mil dólares (cerca de 350 mil euros). Esta é a história. Mas esta é também a mentira.

Tudo isto que acaba de ler é falso, foi fabricado por Johnny Bobbitt, Kate McClure e Mark D’Amico. Esta quinta-feira, o procurador de Burlington, do estado-norte-americano de Nova Jersey considerou que todo o episódio foi planeado com o intuito de conseguir extorquir dinheiro a estranhos.

“Toda a campanha foi baseada numa mentira. Foi fição, ilegal e vai ter consequências”, informou o procurador Scott Coffina. Na noite desta quarta-feira, Bobbitt foi detido pela polícia, enquanto Kate e Mark se entregaram às autoridades. São todos acusados de roubo e burla.

Na altura, cerca de 14 mil pessoas contribuíram para ajudar Bobbitt, que dizia ser um ex-membro das forças especiais da marinha norte-americana e que perdera tudo quando se mudara da Carolina do Norte para Filadélfia. Tivera uma proposta de emprego, mas nada correra como planeado.

O casal contou que após o primeiro encontro, em outubro de 2017, voltou várias vezes ao local para ajudar Bobbitt: devolveram-lhe os 20 dólares, compraram-lhe casacos, luvas e roupa quente. Foi então que abriram a página para doações e, segundo o procurador, menos de uma hora depois de o fazerem, avisaram um amigo - através de uma mensagem de telemóvel - que a “história era inventada”.

Passado algum tempo - não é claro quanto - Bobbitt começou a queixar-se de que não estava a receber o dinheiro doado em seu nome. Semanas depois, decidiu processar o casal e começaram as investigações.

O que aconteceu ao dinheiro? Não se sabe, mas a defesa do falso sem-abrigo garante que desapareceu.