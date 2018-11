Trump diz que democratas votam disfarçados. “Às vezes vão para o carro, põem um chapéu diferente, uma camisa diferente”

Com a contagem de votos na Flórida a aproximar-se do fim, continuam em dúvida dois cargos importantes, um de senador e um de governador. A contagem inicial favoreceu os republicanos, mas a mensagem era suficientemente pequena para desencadear uma recontagem automática. Com o voto democrata a crescer e perante o risco de o seu partido ficar com uma maioria reduzida no senado, Trump recorreu a uma explicação que costuma usar nessas situações: há democratas disfarçados a votar ilegalmente.

"Os republicanos não ganham e é por causa dos votos potencialmente ilegais", disse ele ao Daily Caller, um site de direita. "Quando as pessoas se põem na fila não têm absolutamente direito nenhum de votar e andam à volta. Às vezes vão para o carro, põem um chapéu diferente, põem uma camisa diferente, regressam e votam outra vez. É realmente uma desgraça o que está a acontecer".

Os responsáveis máximos pelo sistema eleitoral na Flórida são republicanos e explicaram que as suspeitas de Trump não têm fundamento. Mas ele insiste que há pessoas a fazerem-se passar por outras, e disse que quando alguém vai votar deve-se sempre exigir-lhe um documento de identificação com foto - algo que vários estudos já provaram ter o efeito de diminuir o voto negro.

"Quando compramos um pacote de cereais, temos de ter identificação", garantiu o presidente, repetindo uma velha ideia sua de que é preciso cartão de identidade para ir à mercearia.