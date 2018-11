Theresa May, o Brexit e a inspiração do críquete para não abandonar o plano

Geoffrey Boycott foi um dos maiores praticantes de críquete. Foi controverso, não agradou a todos. Em 25 anos de carreira fez mais de 48 mil runs – aquelas corridas à volta do campo que já tantas vezes vimos no basebol e que são sinónimo de vitórias. Talvez esteja a pensar porque começamos por falar em Boycott num texto que promete ser o resumo da conferência de imprensa da primeira-ministra britânica, Theresa May. Aqui está a reposta: May é fã de críquete e foi Boycott que citou mesmo antes de terminar. “He stuck to it and got the runs in the end.”

A conferência de imprensa começou com quase meia hora de atraso. Ninguém sabia ao certo o que May ia dizer, mas a possibilidade de se demitir do cargo parecia impossível. Confirmou-se. Theresa May não desiste e acredita no acordo que conseguiu e que vai ter de fazer passar pelos deputados no Parlamento.

“Acredito com todas as fibras do meu ser que estou a fazer o que é certo”, assegurou perante uma sala cheia de jornalistas. Garantiu que não ia abandonar o lugar, que estava ali para honrar o voto de quem votou a favor do Brexit e para defender o interesse nacional. E lembrou que fazer política e liderar nem sempre “é tomar as decisões mais fáceis.”

May começou por ler uma curta declaração: “Servir num alto cargo é uma honra e um privilégio. É também uma responsabilidade - isto é verdade em qualquer momento, mas especialmente quando os desafios são tão grandes. E a negociação da saída do Reino Unido da União Europeia após 40 anos e construir do início uma nova e duradoura relação que seja boa para os nossos filhos e netos é um assunto da maior importância. Chega a quase todas as áreas da nossa vida nacional - toda a nossa economia e praticamente em todos os empregos, nos meios de subsistência dos nossos cidadãos, na nossa integridade como um Reino Unido de quatro nações, na nossa segurança. Tudo isto está em jogo.”

Só depois vieram as perguntas dos jornalistas. Então, May voltou a defender o acordo que conseguiu em Bruxelas: “Este é o Brexit de que os britânicos precisam”. “Acho que as pessoas vão perceber que eu e o Governo fizemos o melhor para o povo britânico.”

Horas depois de seis membros terem abandonado o Governo, May lamentou as decisões e sublinhou que compreende que alguns conservadores estejam desconfortáveis. “Partilho de alguns desses desconfortos.” Questionada sobre as cartas enviadas por membros do Partido Conservador em que se pede uma moção de não confiança, May argumentou que nenhuma outra alternativa ao acordo foi apresentada.

Sobre a votação no Parlamento, a primeira-ministra disse acreditar que quando chegar o momento de votar, os deputados vão focar-se no que “é melhor para o país”. Excluiu também a possibilidade de um segundo referendo ao Brexit.

E foi já no final que lhe perguntaram, usando um trocadilho entre críquete e política, o que seria necessário para se afastar do cargo. “O que sabe sobre Geoffrey Boycott?”, questionou May de volta. E, por fim, lembrou que Boycott sempre se manteve firme e que acabou por vencer e conseguir os runs da vitória.