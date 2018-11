“Não seremos livres”. Ministro de Estado para Irlanda do Norte demite-se em protesto contra acordo do Brexit

O ministro de Estado para a Irlanda do Norte, Shailesh Vara, abandonou esta quinta-feira o Governo do Reino Unido. A demissão surge na sequência da aprovação, em Conselho de Ministros, do princípio de acordo da primeira-ministra Theresa May para o Brexit.

O governante, que não fez parte dos ministros que se reuniram na quarta-feira para aprovar o acordo em nome do Executivo, escreveu na sua carta de renúncia que não poderia apoiar o acordo por este obrigar o Reino Unido a continuar a seguir as regras da União Europeia (UE) durante um período indeterminado de tempo.

“Ficaremos trancados num acordo alfandegário indefinidamente, vinculados a regras determinadas pela UE sobre as quais não temos voz. Pior, não seremos livres para abandonar o acordo alfandegário unilateralmente se o quisermos fazer”, escreveu.

O acordo alfandegário obriga o Reino Unido a aderir a regulamentos comerciais, de modo a evitar a aplicação de controlos de fronteira entre a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que permanece na UE.

A renúncia de Vara ilustra o desafio que May enfrentará para que o acordo seja aprovado pelo Parlamento.