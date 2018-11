Ministro japonês encarregue da cibersegurança nunca usou um computador

Yoshitaka Sakurada, o ministro responsável pelos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, nunca usou um computador. Foi ele próprio que o admitiu durante uma reunião de uma comissão parlamentar. "Dei instruções ao meu assessor e assim não carrego eu próprio num computador", disse o ministro, que tem 68 anos. "Mas estou confiante de que o nosso trabalho não tem falhas".

A confissão gerou reações de incrudelidade e indignação, bem como muita polémica nas redes sociais. Além de nunca ter usado um computador, Sakurada também pareceu não saber o que é uma pen drive, a avaliar pela ignorância que demonstrou em relação a esse objeto. Entre outras coisas, disse que não era algo que pudesse ser ligado à infraestrutura do país.

O portfólio do ministro inclui igualmente a cibersegurança nacional, não só a dos Jogos Olímpicos. Perante as reações chocadas de quem não compreende que a pessoa encarregue dessa tarefa não perceba nada do assunto, ele explicou: "Tenho sido independente desde os 25 anos e sempre dei ordens à minha equipa e às secretárias para fazerem esse tipo de coisa".

Acrescentou que as questões gerais de cibersegurança são decididas e resolvidas por um conjunto de pessoas que trabalha para ele e nas quais confia inteiramente.