Ministro britânico para o Brexit demite-se. É o segundo a abandonar o cargo nas últimas horas

O negociador britânico para o Brexit, Dominic Raab, anunciou esta manhã a sua demissão, um dia após o Conselho de Ministros ter aprovado o princípio de acordo com Bruxelas.

O ministro demissionário alega que “não pode apoiar em boa consciência” o esboço do acordo com a UE por duas razões: “Em primeiro lugar, creio que o regime regulatório proposto para a Irlanda do Norte constitui uma ameaça muito real à integridade do Reino Unido”, explicou Dominic Raab na sua carta de demissão.

Em segundo lugar, sublinhou o ex-governante, não pode apoiar “um mecanismo de bloqueio indefinido, em que a UE tem poder de veto sobre a capacidade do Reino Unido de sair”, acrescentou.

Segundo Dominic Raab – que substituiu David Davis no cargo de negociador britânico para o Brexit quando este deixou o cargo em protesto contra os planos da primeira-ministra britânica –, este esboço foge aquilo que foi prometido aos cidadãos do Reino Unido. “Acima de tudo, não posso conciliar os termos do acordo proposto com as promessas que fizemos ao país em nosso manifesto na última eleição. Isto é, no fundo, uma questão de confiança pública”, insistiu.

Esta é a segunda demissão anunciada esta quinta-feira na sequência do princípio de acordo com Bruxelas: o ministro de Estado para a Irlanda do Norte, Shailesh Vara, justificou que não pode apoiar o acordo porque este prevê que o Reino Unido continue a seguir as regras europeias “sem um limite de tempo.”