Michael Avenatti, advogado da atriz porno Stormy Daniels, detido por alegado caso de violência doméstica

O advogado da atriz porno Stormy Daniels foi detido esta quarta-feira depois de um alegado caso de violência doméstica, conta a Vox. Michael Avenatti, um crítico feroz de Donald Trump, admitiu no verão que poderá ser candidato a candidato democrata para as presidenciais de 2020.

O incidente terá ocorrido na terça-feira, mas a detenção terá tido lugar apenas no dia seguinte. Avenatti, que saltou para debaixo dos holofotes depois do diferendo que opõe Donald Trump e Stormy Daniels, tem sido uma das vozes mais críticas do Presidente norte-americano.

Numa entrevista à CNN, Avenatti disse que queria melhorar a imagem do país e ver invertidas as políticas de Trump nos campos da imigração e desemprego. “Espero que haja alguém competente o suficiente para derrotar Trump e a pergunta é: quem é que poderá derrotá-lo? Espero que essa pessoa apareça. Se não aparecer, cá estarei eu para o fazer”, admitiu.

Michael Avenatti é administrador e acionista maioritário do escritório de advocacia Eagan Avenatti e é ainda proprietário de outra firma de advogados, a Avenatti & Associates, que representa Daniels.