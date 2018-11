Melania pediu, Donald aceitou. Mira Ricardel já não é vice-conselheira de segurança nacional

A vice-conselheira de segurança nacional da Casa Branca, Mira Ricardel, abandonou esta quarta-feira o cargo na sequência de um pedido da primeira-dama dos EUA, Melania Trump. Ricardel irá desempenhar “um novo papel dentro da Administração e continuará a apoiar o Presidente”, anunciou a porta-voz Sarah Sanders, sem concretizar.

Segundo os media americanos, Melania teve uma discussão com Ricardel durante a sua digressão pelo continente africano em outubro. “O gabinete da primeira-dama entende que [Ricardel] já não merece a honra de servir a Casa Branca”, disse uma porta-voz de Melania.

O desentendimento entre a primeira-dama e a vice-conselheira terá sido por causa da disposição dos assentos num avião. Mas, na terça-feira, o diário “The Wall Street Journal” escrevia que a equipa de Melania acreditava que Ricardel estava por trás de algumas das “histórias negativas” sobre a primeira-dama e a sua equipa.

Outras saídas na calha?

O jornal acrescentava que a vice-conselheira entrou repetidamente em choque com o secretário de Defesa dos EUA, James Mattis, sobre “decisões de pessoal e diferenças de política”. Durante os últimos sete meses, Ricardel trabalhou com o conselheiro de segurança nacional, John Bolton, que a foi buscar ao Departamento de Comércio.

Ricardel tem décadas de experiência a trabalhar no Governo dos EUA. Na presidência de George W. Bush, trabalhou no Departamento de Defesa e também foi conselheira de política externa do senador Bob Dole quando este era líder da maioria republicana no Senado.

O afastamento da vice-conselheira acontece numa altura em que se especula que o Presidente dos EUA, Donald Trump, está a considerar fazer outras mudanças na Casa Branca. Segundo relatos dos media, Trump poderá estar a preparar-se para demitir o chefe de pessoal da Casa Branca, John Kelly, e a secretária do Departamento de Segurança, Kirstjen Nielsen.