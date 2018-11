Itália. Super vulcão estará a entrar em fase de pré-erupção e pode imitar o Vesúvio

A última vez que o Campi Flegrei entrou em erupção foi em 1538. Este super vulcão, no sul de Itália, a quase 15 quilómetros de Nápoles, está a acumular magma e poderá estar a atingir a fase pré-erupção, segundo um artigo publicado na “Science Advances”, conta a “Newsweek”.

Este é um dos vulcões mais perigosos do mundo e mora num lugar onde vivem um milhão e meio de habitantes. Uma equipa de investigadores, liderada por Francesca Forni, de uma universidade de Zurique, tem monitorizado a região vulcânica e examinado pedras e minerais retirados de 23 erupções daquele super vulcão. Nesta operação estão incluídas as análises às duas maiores erupções dos últimos 60 mil anos. A ideia é, olhando para trás, tentar prever o que vem aí. E o que poderá vir aí, ainda que não seja nos próximos tempos, é uma grande erupção.

Para o especialista em vulcões Christopher Kilburn, da London Global University, alheio à investigação, a eventual erupção poderá ser similar ao que tem acontecido nos últimos 15 mil anos ou mais, sendo que o cenário mais preocupante poderá ser imitar a tragédia de Pompéia e Herculano, protagonizada pelo Vesúvio, que matou quase 30 mil pessoas no ano 79 depois de Cristo. Kilburn considera, no entanto, que o cenário magicado de uma “grande erupção” é, de acordo com os dados recolhidos, “especulativo”.