Incêndios na Califórnia causam 58 mortos e 130 desaparecidos

Pelo menos 58 pessoas morreram e outras 130 estão desaparecidas na sequência dos incêndios que deflagraram na semana passada na Califórnia. De acordo com o último balanço das autoridades, 93 mil hectares e mais de 8800 casas e 10 mil estruturas foram destruídas pelas chamas.

Neste momento, os fogos – que já são considerados os piores da história do Estado norte-americano – estão controlados em 85% do seu perímetro total. No entanto, as condições meteorológicas adversas, sobretudo o vento forte e a baixa humidade, estão a dificultar as operações de combate.

“Este é um desastre muito complexo. Provavelmente um dos mais complicados desastres que esta nação alguma vez viu relativamente à cidade de Paradise, na Califórnia”, declarou o secretário do Interior dos EUA, citado pela CNN.

Entretanto, prosseguem as operações de resgate de mais vítimas por parte de equipas de socorristas apoiadas por cães especializados.

Os meteorologistas preveem que a precipitação só chegue ao estado na próxima semana, enquanto o vento deverá soprar ainda mais forte a partir de sábado.

No total, mais de 300 mil pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas face à aproximação das chamas em vários pontos da região. Nesta altura, mais de 9600 elementos estão envolvidos na operação de combate às chamas na Califórnia.

Só no último mês foi registado meio milhar de fogos na Califórnia, envolvendo o contributo de várias corporações de bombeiros de dentro e de fora do Estado.