E vão três. Ministra do Trabalho britânica apresenta demissão

Depois de o ministro britânico para o Brexit ter anunciado esta quinta-feira a sua saída do Governo, Esther McVey bate também com a porta. O mesmo já acontecera com o ministro de Estado para a Irlanda do Norte

Sucedem-se as baixas no Governo britânico, agora com a ministra do Trabalho a apresentar também a demissão, em discordância com o esboço do acordo estabelecido com a União Europeia por causa do Brexit. Numa carta dirigda à primeira-ministra Theresa May, a ministra demissionária afirma que o acordo alcançado esta quarta-feira “não honra o resultado do referendo”. “Na verdade, ele não respeita os princípios que definiu desde o início da sua liderança”, escreve Esther McVey, lembrando os objetivos traçados para o Reino Unido: “recuperar o controlo do nosso dinheiro, das nossas fronteiras e das nossas leis e desenvolver a nossa própria política comercial”.