Duterte falha reuniões em cimeira regional por estar a dormir a “sesta”. Mas não foi o único

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, faltou esta quarta-feira a quatro reuniões de uma cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, no acrónimo em inglês), em Singapura, porque estava a dormir a “sesta”. Segundo o porta-voz Salvador Panelo, o Presidente trabalhou até tarde e dormiu menos de três horas.

Quando questionado sobre se já estava totalmente recuperado, Duterte disse que a sesta “ainda não foi suficientemente boa mas o suficiente para aguentar os próximos dias”, acrescentando: “o que há de errado na minha sesta?”.

Esta não é a primeira vez que o Presidente filipino falha reuniões em cimeiras internacionais. O seu estado de saúde tem sido uma constante fonte de especulação ao longo do último ano. O porta-voz presidencial esclareceu, no entanto, que a ausência de Duterte “nada teve a ver com a sua saúde”.

Duterte “está em ótima forma física”

“A agenda de trabalho constantemente exigente do Presidente prova que ele está em ótima forma física”, acrescentou o porta-voz em comunicado. Duterte já reconheceu anteriormente estar cansado e pronto para abandonar o cargo mas diz que ainda não encontrou um sucessor adequado.

Contudo, o Presidente das Filipinas não foi o único apanhado a dormir na cimeira deste ano. Um colunista do jornal “The Washington Post”, Josh Rogin, tirou uma fotografia do Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, em que este parece estar a dormir.

Ao partilhar a imagem no Twitter, Rogin escreveu que Moon “acordou da sua sesta” com a chegada do vice-presidente dos EUA, Mike Pence.

Duterte e Moon estão a participar na reunião anual da ASEAN juntamente com outros líderes mundiais, incluindo o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. A cimeira termina esta quinta-feira.