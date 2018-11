Arábia Saudita pede pena de morte para cinco envolvidos na morte de Khashoggi

A Arábia Saudita vai pedir a pena de morte para cinco dos envolvidos no assassinato de Jamal Khashoggi, alegadamente os que ordenaram drogar, matar e desmembrar o jornalista, depois de as “conversas com ele terem falhado” dentro do consulado do país em Istambul.

O porta-voz do procurador saudita Saud al-Mojeb, que negou a implicação no crime do príncipe Mohammed bin Salman, detalhou esta quinta-feira, numa conferência de imprensa, que Khashoggi morreu após a administração de uma injeção letal, tendo o seu corpo sido posteriormente desmembrado e retirado do prédio.

Acrescentou que foi o chefe-adjunto dos serviços de informações sauditas, general Ahmed al-Assiri, que ordenou o regresso forçado de Khashoggi e que a ordem para matar foi dada pelo chefe da equipa de “negociadores”.

Jamal Khashoggi, jornalista saudita crítico do regime, foi morto no dia 2 de outubro.

A Arábia Saudita começou por assegurar que o jornalista tinha saído do consulado vivo, mas depois mudou de versão e admitiu que foi morto na representação diplomática numa luta que correu mal. Mais tade, no decorrer da investigação, 18 pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento no crime e cinco altos funcionários do governo foram demitidos.

Segundo a investigação turca, Khashoggi foi morto por um esquadrão de agentes sauditas que viajaram para Istambul com esse fim.