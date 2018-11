Amnistia contesta execução de “Sultão das moedas” e cúmplice no Irão

O magnata Vahid Mazloumin e o seu cúmplice foram considerados culpados de terem formado um “gangue de contrabando” que manipulava o mercado de câmbio. O rial iraniano sofreu uma acentuada queda este ano, em grande parte devido à reimposição de sanções pelos EUA. Amnistia fala em julgamento “grosseiramente injusto” e “execuções abomináveis”

O Irão executou dois homens esta quarta-feira por crimes financeiros, uma punição que foi rapidamente condenada pela Amnistia Internacional. A organização não-governamental classificou as execuções como desproporcionadas e demonstrativas do “desavergonhado desrespeito pelo direito à vida” por parte de Teerão.

Vahid Mazloumin, um magnata conhecido pelo seu trabalho no comércio de moedas de ouro e apelidado de “sultão das moedas”, e o seu cúmplice, Mohammad-Esmaeil Qassemi, foram considerados culpados de terem formado um “gangue de contrabando” que manipulava o mercado de câmbio e fazia “negócios ilegais”.

Segundo a agência estatal de notícias IRNA, Mazloumin foi preso em julho e condenado à morte em outubro por alegadamente acumular as moedas, o que, de acordo com as autoridades do Irão, desestabilizou o mercado de câmbio do país.

A corrida ao ouro após as sanções americanas

O rial iraniano sofreu uma acentuada queda este ano, na ordem dos 70%, em grande parte devido à decisão da Administração Trump de voltar a impor as sanções económicas contra Teerão depois de os EUA terem abandonado o acordo nuclear com o Irão. Muitos iranianos correram a comprar ouro, moedas estrangeiras e metais preciosos para protegerem as suas poupanças.

A Amnistia Internacional classificou o julgamento dos dois homens como “grosseiramente injusto” e atacou a decisão de os executar por crimes não violentos. “Com estas execuções abomináveis, as autoridades iranianas violaram de modo flagrante a lei internacional e, mais uma vez, demonstraram o seu desavergonhado desrespeito pelo direito à vida”, disse o diretor de investigação e defesa da Amnistia para o Médio Oriente e Norte de África, Philip Luther.

“O uso da pena de morte é chocante em quaisquer circunstâncias mas é ainda mais horrível porque estes homens foram condenados após um julgamento grosseiramente injusto que foi transmitido na televisão estatal. Ao abrigo da lei internacional de direitos humanos, a pena de morte é absolutamente proibida para crimes não violentos, como a corrupção financeira”, acrescentou.