Trump indica antigo general do exército para embaixador dos EUA na Arábia Saudita

O Presidente dos EUA, Donald Trump, pretende nomear um antigo general do exército para o lugar vago de embaixador norte-americano na Arábia Saudita. John Abizaid, o nome escolhido, é um general de quatro estrelas que supervisionou o comando central dos Estados Unidos, uma divisão que lida com o Médio Oriente.

Abizaid foi uma importante figura militar americana durante os anos imediatamente após a invasão do Iraque liderada pelos EUA, lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira pela Casa Branca,. A nomeação está ainda sujeita à confirmação no Senado.

O site “Politico” lembra que o papel de embaixador americano na Arábia Saudita é sensível mesmo nos tempos mais calmos. Trata-se de um grande produtor de petróleo e um importante aliado dos Estados Unidos contra o Irão, mas é também um país de maioria muçulmana, profundamente conservador e com um histórico de repressão dos direitos humanos e de extremismo religioso.

Assassínio de Khashoggi chamou a atenção para falta de embaixador em Riade

Nos últimos meses, o relacionamento entre os EUA e a Arábia Saudita tem sido bastante turbulento. Enquanto Trump tenta segurar a relação privilegiada, alguns congressistas americanos têm-se mostrado desconfortáveis com a atuação saudita no Iémen, onde os confrontos criaram a maior crise humanitária atual.

O assassínio de Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, no mês passado, agravou as relações. Khashoggi era um jornalista saudita, autoexilado nos EUA e crítico do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A crise provocada pela sua morte chamou a atenção para a falta de um embaixador americano em Riade.

Não é certo por que motivo Trump demorou tanto tempo a nomear alguém para o cargo. O seu genro e conselheiro, Jared Kushner, tem um relacionamento próximo com o príncipe herdeiro, o que terá feito com que a necessidade de um representante oficial no reino parecesse menos premente, equaciona o “Politico”.