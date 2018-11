Supremo Tribunal do Sri Lanka revoga decreto presidencial que dissolveu o Parlamento

O Supremo Tribunal do Sri Lanka revogou esta terça-feira o decreto do Presidente Maithripala Sirisena que dissolveu o Parlamento há menos de três semanas. Os juízes emitiram uma ordem, suspendendo o plano presidencial de convocar eleições antecipadas para janeiro, enquanto apreciam os argumentos constitucionais contra a medida.

A decisão do Supremo foi recebida com festejos pelos críticos de Sirisena, que alegam que o Presidente violou a Constituição do país com a sua atuação nas últimas semanas, a começar pela destituição abrupta do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe.

“O povo teve a sua primeira vitória. Vamos avançar e restabelecer a soberania do povo no nosso país amado”, escreveu no Twitter Wickremesinghe, que se recusou a ceder a chefia do Governo ao homem que Sirisena nomeou para o substituir, Mahinda Rajapaksa, que foi Presidente do Sri Lanka entre 2005 e 2015.

O caso remonta a 26 de outubro, data em que Sirisena rompeu a sua turbulenta aliança política com Wickremesinghe, destituindo-o das funções de primeiro-ministro e ordenando a sua substituição em poucas horas. A decisão motivou protestos dos deputados, o que levou o Presidente a suspender o Parlamento.

Nas semanas seguintes, Sirisena e o seu recém-nomeado primeiro-ministro alegaram que existia uma conspiração dos ministros de Wickremesinghe para os assassinar. Na capital, Colombo, irromperam confrontos entre manifestantes. Na sexta-feira, depois de brevemente considerar a possibilidade de reconvocar o Parlamento, o Presidente voltou atrás e disse que o hemiciclo continuaria dissolvido até às eleições em janeiro.

Novo primeiro-ministro indicado é suspeito de crimes de guerra e corrupção

A decisão foi justificada por Sirisena e Rajapaksa com a tentativa de evitar o derramamento de sangue num ambiente político cada vez mais instável. “Como líderes, é nossa responsabilidade e obrigação dar ao povo a oportunidade de expressar as suas opiniões sobre o futuro [do Sri Lanka]. Uma eleição geral estabelecerá verdadeiramente a vontade do povo e abrirá caminho para um país estável”, disse Rajapaksa, sobre quem pendem alegações de crimes de guerra e corrupção durante a década que esteve no poder.

Com a suspensão do plano de eleições antecipadas até que o Supremo volte a apreciar o processo no início do próximo mês, os deputados reuniram-se esta quarta-feira em plenário e aprovaram uma moção de não-confiança contra Rajapaksa.