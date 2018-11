Sobe para 50 número de mortos nos incêndios da Califórnia

Subiu para 50 o número de vítimas mortais dos incêndios que atingem há uma semana a Califórnia, de acordo com o último balanço feito esta quarta-feira pelas autoridades norte-americanas.

Os fogos, que já são considerados o piores da história do Estado norte-americano, causaram a morte de 48 pessoas nos arredores e no centro na cidade de Paradise e de outras duas pessoas nos arredores de Los Angeles, avança a CNN.

Cerca de 200 pessoas continuam desaparecidas, levando as autoridades a alertar para a possibilidade de o número de mortos poder vir a aumentar.

As condições meteorológicas, sobretudo o vento, não estão a ajudar no combate às chamas – que já destruíram 8800 casas e 45 mil hectares –, e envolvem mais de 8 mil elementos dos bombeiros.

Entretanto, seis pessoas foram detidas por suspeitas de pilhagem, refere o “Guardian”, que cita o xerife local.

Os incêndios que deflagraram na semana passada no sul e no norte da Califórnia e que obrigaram à deslocação de 52 mil habitantes têm avançado em várias frentes, estando apenas controlado 35% do seu perímetro total. Especialistas estimam que a chuva só chegue ao estado na próxima semana.