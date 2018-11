Palestiniano morto durante cessar-fogo na Faixa de Gaza

Um jovem de 20 anos foi baleado na barriga quando estava a pescar junto da vedação que separa Gaza de Israel

Um pescador palestiniano foi morto esta quarta-feira por Israel no norte da Faixa de Gaza, numa altura em que vigora na região um cessar-fogo acordado com o Hamas e outras milícias, anunciaram as autoridades palestinianas.

Nawaf al-Aatar, de 20 anos, foi baleado na barriga quando estava a pescar junto da vedação que separa Gaza de Israel.

Esta é a primeira morte na região desde que o Hamas e outros grupos da Faixa de Gaza concordaram com um cessar-fogo na região.

As milícias palestinianas de Gaza, incluindo o movimento islamita Hamas, concordaram, na terça-feira, num cessar-fogo após 24 horas do lançamento de mais de 460 'rockets' e 160 bombardeamentos israelitas sobre o enclave.

O Egito, com apoio das Nações Unidas, serviu de mediador para pôr termo à mais grave escalada de violência entre milícias palestinianas e Israel desde 2014, com um balanço de 16 mortos, onde se incluem 14 combatentes palestinianos, um militar israelita e um civil palestiniano em Israel.

A escalada iniciou-se com uma operação especial israelita no interior da Faixa de Gaza na noite de domingo, onde foram mortos sete milicianos palestinianos e o soldado israelita, seguida na tarde de segunda-feira pelo lançamento em massa de 'rockets', e que não cessaram durante 24 horas seguidas.

O ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, anunciou esta quarta-feira a sua renúncia do Governo por se opor ao acordo entre Israel e os grupos palestinianos sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza.