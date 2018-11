Noiva tira fotos de casamento sozinha. Cumpriu o último desejo de vítima da queda do avião da Lion Air

Há histórias irónicas e esta é uma delas. Após 13 anos de noivado, Intan Syari e Rio Nanda Pratama, um casal de namorados indonésio, tinha o casamento marcado para o último domingo. Mas o sonho acabou em tragédia – o noivo foi uma das vítimas da queda do avião da Lion Air, no passado dia 29 de outubro.

Conheceram-se na escola secundária e desde aí nunca mais se largaram. O noivo, Rio Nanda Pratama, considerava-se um apaixonado pela namorada, aquela que dizia ser “o seu primeiro amor”, e fez questão de ajudá-la em todos os pormenores do matrimónio. Sem superstições, ajudou-a até a escolher o vestido de noiva. E queria estar com ela até à cerimónia na cidade de Pangkal Pinang.

Contudo, o médico foi obrigado a viajar em trabalho na véspera do enlace. Ironicamente, Rio Nanda Pratama alertou que o seu voo podia atrasar-se e pediu para a noiva tirar as fotos de casamento sozinha. “Se eu não chegar no dia 11 de novembro, veste na mesma o teu vestido branco que eu escolhi para ti. Usa uma linda maquilhagem e pede rosas brancas. Tira as fotos e envia-las depois para mim”, disse o noivo, citado pela BBC.

Pratama mal podia imaginar que era isso que aconteceria. O noivo seguia a bordo do avião da Lion Air, quando este se despenhou no mar de Java no passado dia 29 de outubro.

As fotos da noiva foram, agora, publicadas na sua conta do Instagram acompanhadas de uma mensagem dedicada ao falecido noivo: “Mesmo sentindo-me de luto, eu continuo a ter de sorrir para ti. Não posso estar triste, tenho que estar forte como tu sempre me ensinaste”, escreveu Intan Syari na rede social. No fundo, explica o fotógrafo, a noiva só quis cumprir o último desejo do seu namorado.

O Boeing 737 MAX 8, da companhia low cost Lion Air, caiu no mar de Java pouco depois de ter levantado voo de Jacarta rumo a Sumatra. Desconhecem-se ainda as causas do acidente, mas as autoridades revelaram que o aparelho registou um problema técnico no voo anterior.