NASA quer colocar humanos em Marte nos próximos 25 anos

Em “The Martian”, a chegada de uma tempestade brutal obrigou ao cancelamento da missão espacial da NASA. Mark Watney, protagonizado por Matt Damon, ficou para trás durante a debandada. A tripulação e o país inteiro deram-no como morto. Mas Watney estava, afinal, vivo e teve de inventar maneira de continuar a gozar desse estatuto.

Completamente destroçado, derrotado e com umas senhoras olheiras, Watney, que desenvolveu uma estufa com as suas fezes e solo marciano, começou a gravar vídeos para documentar a experiência. Sem maneira de contactar a NASA, chegou a uma conclusão fatal: “Mesmo que conseguisse, demorariam quatro anos a chegar até mim”.

Os desafios de Watney eram dois: contactar a NASA e cultivar o que acabaria por meter em cima da mesa. E sobreviver, claro. Puxando a fita à frente, alcançando a realidade, ficamos a saber que os desafios e tempos são outros. Hoje em dia, uma missão da NASA demoraria nove meses a chegar a Marte, que está a uma distância média de 225 milhões de quilómetros. As dificuldades prender-se-iam com radiação mortífera, assim como potencial perda de visão e ainda atrofia óssea, conta a ABSCBN.

Apesar destas aparentes impossibilidades, a NASA pretende dobrar esse fado e transportar humanos até Marte nos próximos 25 anos. “Precisamos de começar agora com certas tecnologias”, disse aos jornalistas, em Washington, Tom Jones, um astronauta que se reformou em 2001 e que participou em quatro missões espaciais. A diferença na gravidade colocará também vários desafios ainda desconhecidos, reconhece a agência espacial.

Segundo esta publicação, a NASA tem um robot a caminho de Marte, onde vai aterrar a 26 de novembro. O projeto em marcha, avaliado em 878 milhões de euros, visa desvendar um pouco mais a realidade marciana. No fundo, a Insight vai esclarecer “dúvidas críticas”. E, no futuro, abrir a porta aos humanos.