Morte de jovem em combate abre debate sobre a prática juvenil de muay thai na Tailândia

A morte de um rapaz de 13 anos durante uma partida de muay thai na Tailândia, este sábado, abriu um debate sobre aquela que é a arte marcial mais popular do país, estando a ser ponderada a proibição da sua prática a menores de 12 anos.

A imprensa local adianta que o Ministério do Desporto está a preparar a reforma da lei, devendo também passar a ser obrigatório o uso de proteções pelos praticantes com idades até aos 15 anos.

Atualmente, a lei tailandesa não estabelece nenhuma idade mínima para a participação de crianças e jovens em lutas de boxe e o uso de proteções é apenas recomendado.

Este desporto atrai milhares de crianças na Tailândia, especialmente nas áreas rurais, onde representa uma forma de garantir um rendimento extra nas famílias, para que escapem à pobreza.

Anucha Tasako morreu vítima de hemorragia cerebral, depois de ter sido atingido por um soco na terceira ronda, durante um combate realizado em Samut Prakarn, um subúrbio de Banguecoque. Foi levado para o hospital, mas não resistiu à gravidade da lesão. Tasako treinava muay thai desde os oito anos e já tinha participado em cerca de 170 lutas.

Perante o anúncio do ministério de que vai acelerar as alterações à moldura legal para enquadramento da prática do desporto, os seus defensores criticam a medida.

“Isso terá um grande impacto na indústria”, disse Sukrit Parekrithawet, advogado que representa várias escolas de boxe. “Aqueles que elaboraram a lei não sabem nada sobre boxe tailandês, e podem estar a condenar o muay thai à extinção”.

“Se não for permitido que os jovens pratiquem, como podem aprender e ganhar a necessária experiência para combater?”, acrescentou.

Sukrit considerou que a morte do jovem foi um incidente isolado, resultado de um evento mal organizado: “O árbitro não foi rápido o suficiente para parar a luta e o local não tinha um médico de apoio, o que não pode acontecer”, afirmou.