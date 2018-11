Ministros de Theresa May aceitam esboço do acordo final do Brexit

Foi um dia difícil em Westminster, principalmente para a primeira-ministra britânica Theresa May que, esta quarta-feira, teve que enfrentar uma chuva de perguntas sobre o seu plano para o Brexit, que já foi assinado com Bruxelas. A reunião com o seu gabinete de ministros demorou mais de cinco horas, cerca de quatro a mais do que o prazo previsto inicialmente, mas o resultado foi-lhe favorável: o seu corpo de ministros aprovou o acordo assinado com Bruxelas, dando força política à estratégia de aproximação à União Europeia que May defende.

“Estes documentos são resultado de milhares de horas de negociações. Acredito que este acordo é o melhor que podia ser alcançado”, disse May, sob um intenso coro de apupos vindos das manifestações que todo o dia se concentraram à frente de Downing Street. A primeira-ministra não deixou de lado o seu habitual trunfo do “tudo ou nada”, dizendo que “ou é este acordo ou o Reino Unido teria que sair sem qualquer ligação à União Europeia”, cenário que muitos analistas consideram uma catástrofe económica em potência.

Mas daqui até à saída há várias armadilhas que May vai ter que ultrapassar, a maioria delas políticas e armadas pelos seus próprios correlegionários conservadores. E ela mesma admitiu que a tempestade ainda não passou. “Esta decisão será alvo de um intenso escrutínio e vêm aí dias difíceis”, disse aos jornalistas. A primeira reação adversa chegou poucos minutos depois quando o deputado conservaor Mark Francois disse aos jornalistas que "não existe, matematicamente falando, forma de o acordo passar na Câmara dos Representantes".

500 páginas para abandonar a União

Ao fim da tarde de terça-feira ficou a saber-se que tinha sido assinado um esboço de um acordo - que tem mais de 500 páginas - entre os negociados britânicos e Michel Barnier, o chefe da equipa de negociadores do lado dos restantes 27 membros da União Europeia e os jornais fizeram títulos de fumo branco.

Um membro do governo que não quis dar o nome ao diário “The Guardian” disse ter “reservas” sobre o acordo, mas que é “melhor do que os outros” que viu. E esta frase parece resumir, no geral, o sentimento dos conservadores mais moderados. Sobram os outros. Outros como Boris Johnson, o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros que, na terça-feira, depois da notícia do acordo, usou palavras bastante fortes contra o documento. “Pela primeira vez em mil anos, este Parlamento não terá voz quanto às regras que regem este país. É inaceitável para quem quer que acredite na democracia”, afirmou, à porta do Palácio de Westminster.

Já esta quarta-feira, um deputado conservador, Conor Burns, aliado de Johnson, foi ainda mais longe pedindo uma renovação na liderança dos 'tories'. O acordo de May, disse à Sky News, “é o pior de todos os mundos” e “há um ponto em que, se a primeira-ministra não quer mudar a sua política, a única forma de a mudar é mudar os funcionários”.

Parlamento dividido, governo não se entende

O que isto quer dizer é que não só o parlamento está dividido, aspeto que é natural já que existe uma oposição forte dos trabalhistas ao Brexit, como o próprio Executivo não se entende em relação às alíneas do divórcio. Neste momento, Theresa May está reunida com os seus ministros e ainda não é certo que consiga fazer passar por eles aquilo que acordou.

Em causa estão questões comerciais e de imigração, mas o busílis reside na fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte que, no futuro, será a única fronteira terrestre entre a União Europeia e o Reino Unido. Após décadas de violentos confrontos entre protestantes (unionistas) e católicos (defensores da unificação com a República), nem a União Europeia nem Dublin aceitariam um acordo que voltasse a impor uma barreira física entre as “duas irlandas” porque ainda paira, às vezes num voo bem baixinho, o fantasma das lutas religiosas.

Para evitar essa tal infraestrutura física foi negociada uma solução de recurso, o chamado “backstop”, ou “travão”. Isto significa que o Reino Unido deverá permanecer, para efeitos práticos, em alinhamento regulatório e aduaneiro com os 27 até que entre em vigor um novo acordo comercial ainda por negociar. Quando é que esse acordo entrará em vigor? Não se sabe. Quando é que o “travão de mão” poderá relaxar? Quando já não houver perigo de confrontos. E quando é que isso vai ser? Também não se sabe. E, entretanto, como fica a soberania pela qual os eurocéticos tanto lutaram? Fica danificada porque o Reino Unido deixa de poder decidir as regras europeias às quais vai continuar vinculado.

Unionistas, os deputados que May não pode dispensar

E há mais um problema: o DUP, os unionistas da Irlanda do Norte, cujos deputados apetrecham o governo de May com uma maioria. Sem eles, May não tem os votos necessários para passar o acordo final e, se for este que já se conhece, não agrada aos seus colegas no governo.

Apesar de ainda não se conhecerem os detalhes do acordo, sabe-se já que não está prevista a possibilidade de que o Reino Unido possa decidir, unilateralmente, “anular” o travão - também isso tem que ser uma negociação com a União Europeia, o que está a deixar os ‘leavers’ muito irritados. Um outro problema é que é possível que este acordo venha a limitar, e muito, a possibilidade do Reino Unido em assinar acordos com terceiros.

O líder da bancada do DUP disse aos jornalistas que o seu partido não concorda com este acordo, que este “não é o tipo correto de Brexit” porque “não permite ao Reino Unido, como um todo, assinar acordos de comércio e tomar conta do seu próprio futuro”. Além disso, de acordo com a filosofia unionista do partido, o DUP considera que este acordo coloca em risco “a unidade constitucional e económica do Reino Unido” e teme que a Irlanda do Norte e depois a Escócia tentem a independência.

E ainda há o problema da Escócia

E continuamos a norte, com mais problemas para Theresa May, desta vez na Escócia onde os conservadores já se manifestaram contra qualquer acordo que não devolva aos pescadores soberania nas suas águas - e não é isso que, neste momento, está previsto no acordo. Até agora e se não houver mais modificações, o acordo prevê que os barcos de pesca europeus retenham os direitos de pesca ao largo da Escócia e vice-versa.

Durante o debate parlamentar desta desta quarta-feira o líder da oposição, Jeremy Corbyn, acusou a primeira-ministra de conduzir negociações “confusas” que transformariam o país numa espécie de “pensão a meio do caminho” indefinidamente. De dentro do seu partido, Peter Bone já disse que ela perde o partido caso continue com o plano e Jo Johnson, ex-secretário dos Transportes, demitiu-se pela mesma razão, só que do lado dos “conservadores pró-Europa”. Para finalizar o imbróglio, há dezenas de deputados que já falam abertamente de um segundo referendo - ou um que pergunte de novo aos britânicos se, com toda a informação que têm agora, continuariam a escolher sair, ou um ao acordo final de Theresa May.

Há um compromisso que pode não agradar a muitos dos eurocéticos, mas é preciso lembrar que este é um país que votou por uma diferença milimétrica em favor do Brexit, logo quase metade do país continua a querer preservar alguma ligação à Europa.