Conselho Europeu a 25 novembro se Londres aprovar acordo

Um Conselho Europeu extraordinário poderá ser marcado para domingo, 25 de novembro, se o Governo britânico aprovar esta quarta-feira o texto preliminar do acordo para o Brexit, adiantou o primeiro-ministro irlandês.

Num depoimento no Parlamento irlandês, Leo Varadkar disse estar perto "um acordo de saída juridicamente vinculativo e legalmente operável", mas acrescentou que ainda não é garantido que seja aprovado.

O Governo britânico reúne-se esta tarde para deliberar sobre o rascunho de acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, que inclui uma proposta para manter a fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte sem controlos alfandegários depois do Brexit.

O Governo alemão evitou comentar sobre o texto, alegando que ainda não foi informado sobre os detalhes, disse uma porta-voz da chanceler alemã, Angela Merkel.

Porém, Martina Fietz vincou esta quarta-feira que "o Governo naturalmente acolhe com satisfação qualquer progresso que leve à saída do Reino Unido de maneira ordenada".

A mesma fonte adiantou ainda que os representantes dos outros 27 membros da UE serão informados sobre o conteúdo do documento hoje às 15h (14h em Lisboa).

O Governo britânico e o partido Conservador estão divididos sobre o Brexit, mas May prometeu esta quarta-feira que os ministros vão considerar o acordo preliminar e "decidir o que fazer em seguida no interesse nacional".

Se for aprovado, o documento deverá ser tornado público e a primeira-ministra deverá voltar à Câmara dos Comuns para explicar o resultado, possivelmente só na quinta-feira.

O acordo terá ainda de ser aprovado pelo Conselho Europeu e depois votado pelo Parlamento britânico, eventualmente no início de dezembro, e pelo Parlamento Europeu.