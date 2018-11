Brexit. Michel Barnier fala em “progressos significativos” e abre a porta a Cimeira extraordinária dos 27 para fechar o acordo

Michel Barnier recusa falar em satisfação, mas vê finalmente "progressos significativos" que permitem pôr um ponto final nas negociações do Brexit. O trabalho das equipas técnicas está feito, e embora o negociador europeu continue a lamentar a saída dos britânicos, garante que estão reunidas as condições para se fechar o divórcio e abrir caminho à negociação da relação futura entre UE e Reino Unido a partir de 30 de março.

Os últimas dias foram de negociações intensas. Uma corrida contra o tempo para se desenhar um "plano de contingência" capaz de evitar o regresso de uma fronteira física entre as duas Irlandas e agradar ao mesmo tempo a europeus e a britânicos. A missão que parecia impossível surge agora no papel e passa por duas possibilidades: a extensão do período de transição e a criação de uma Área Aduaneira Comum que inclua todo o Reino Unido.

O Reino Unido sai da União Europeia a 29 de março, mas o acordo de saída prevê que continue a beneficiar do Mercado Interno até 31 de dezembro de 2020. Num cenário ideal, Londres e a UE seriam capazes de fechar uma futura parceria até ao final desse período de transição, assegurando também a questão irlandesa. Nesse caso, não seria preciso qualquer plano de contingência.

Mas se o processo se atrasar, Barnier fala "num prolongamento limitado no tempo do período de transição". A Irlanda do Norte e todo o Reino Unido continuariam no Mercado Interno para além de 2021, usando os meses extra - que ainda não estão definidos - para fechar a relação futura.

"Se não estivermos prontos até julho de 2020, podemos em conjunto considerar um prolongamento do período de transição", explicou aos jornalistas, sublinhando que essa extensão só poderia ser aplicada uma vez. Na última Cimeira de líderes, os 27 tinham já deixado claro que estavam disponíveis para estender o já acordado período de transição, mas Theresa May mostrava-se reticente à proposta. Agora, acaba por aceitar que a possibilidade esteja no papel.

Outra solução em caso de impasse, passa por aplicar o chamado "backstop". Um travão de último recurso ou plano de contingência que, segundo Barnier, foi conseguido a partir de uma proposta de Londres. "Concordámos em criar uma Área Aduaneira Comum entre o Reino Unido e a UE", afirmou o chefe europeu das negociações, explicando que se o backstop vier a ser acionado, "a Irlanda do Norte continuaria alinhada com as regras do Mercado Interno que são essenciais para evitar uma fronteira física", aplicando-se o sistema não apenas aos bens agrícolas, mas a todo o tipo de produtos.

Esta Área Aduaneira Comum significa, também, que "os bens do Reino Unido têm acesso livre de tarifas e quotas ao mercado dos 27", mas em contrapartida Londres continua vinculado às regras europeias em matéria de concorrência, taxação, ajudas de Estado e também aos padrões sociais e ambientais.

[Notícia em atualização]