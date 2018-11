Brexit. Embaixadores dos 27 veem “muitas questões em aberto” no acordo

A reunião dos representantes permanentes junto da União Europeia dos 27 para analisar o progresso das negociações do 'Brexit' terminou nesta quarta-feira com "muitas questões em aberto" e sem que os embaixadores conhecessem o desfecho do conselho de ministros britânico.

Fontes diplomáticas, citadas pela agência EFE, explicaram à saída do encontro entre os embaixadores dos 27 Estados-membros em Bruxelas que não viram o 'rascunho' do acordo para a saída do Reino Unido do bloco comunitário e assinalaram que ainda existem "muitas questões em aberto" para dar por concluído o texto do 'divórcio' entre as partes.

A mesma agência cita fontes comunitárias para confirmar que o texto do acordo técnico entre Londres e Bruxelas não circulou na reunião, ressalvando todavia que a Comissão Europeia informou os embaixadores sobre a estrutura geral do acordo de saída e o rascunho da declaração política sobre a futura relação entre a UE e o Reino Unido após o 'Brexit'.

As mesmas fontes precisaram que caso o Governo de Theresa May aprovasse o 'rascunho', o que veio a acontecer, o negociador-chefe comunitário para o 'Brexit', Michel Barnier, admitiria que foi alcançado um "progresso decisivo", de modo a permitir que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, convoque uma cimeira extraordinária para 25 de novembro.

O porta-voz principal da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, escusou-se hoje a comentar as notícias sobre a conclusão do texto do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), esclarecendo que o processo de negociação ainda está em curso.

Em Londres, numa curta declaração à imprensa, a primeira-ministro britânica, Theresa May, anunciou que o seu executivo tinha aprovado "coletivamente" o rascunho de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. "Acredito firmemente, com a minha cabeça o meu coração, que esta foi uma decisão no melhor interesse do Reino Unido", afirmou, concluindo uma declaração à porta da residência oficial, em Downing Street. A reunião do Governo britânico prolongou-se por cinco horas.