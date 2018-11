Brasil: Lula volta a tribunal e Moro meteu férias

O ex-presidente Lula da Silva vai ser interrogado esta quarta-feira sobre o processo relativo a uma pequena propriedade rural (sítio) em Santa Bárbara de Atibaia, no interior de São Paulo.

O processo deriva das investigações da operação Lava Jato e tem sido acompanhado pelo juiz Sérgio Moro. Mas, ao contrário do que tem sido habitual, desta vez Lula da Silva não se vai confrontar com Moro, pois o futuro ministro da Justiça de Jair Bolsonaro meteu férias e ainda não pediu a exoneração como magistrado. Moro é substituído pela juíza Gabriela Hardt na audiência desta quarta-feira no Tibunal Federal da 4ª Região (TRF4).

Lula da Silva está preso em Curitiba desde 7 de abril, depois de ter sido condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do apartamento triplex, em Guarujá, no litoral paulista.

No caso do sítio de Atibaia, Lula da Silva é acusado de ter recebido subornos das construtoras OAS e Odebrecht, materializados, segundo a acusação, em obras de remodelação e ampliação na propriedade.

Propriedade por provar

Porém, tal como no caso do apartamento em Guarajá, a acusação não tem qualquer prova material que a propriedade pertença a Lula da Silva ou a sua mulher, Marisa, entretanto falecida. Lula nega as acusações e diz não ser proprietário do sítio.

Segundo a Agência Brasil, que cita as investigações policiais, os trabalhos de remodelação e ampliação começaram após a compra do sítio pelos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna, amigos do ex-Presidente.

De acordo com o auto da Polícia Federal, datado de 2016, os peritos apontam entre as obras realizadas, a construção de uma cozinha avaliada em 252 mil reais (cerca de 59,1 mil euros).

Ainda segundo a mesma fonte, os investigadores estimam que as empreiteiras tenham gasto cerca de 1,7 milhões de reais (cerca de 400 mil euros), entre obras e a compra da propriedade.

Os advogados de defesa de Lula da Silva sustentam que a propriedade era frequentada pela família do ex-Presidente, mas que ele não é o proprietário. O empresário José Carlos Bumlai, amigo de Lula e réu por lavagem de dinheiro no mesmo processo, deverá também ser hoje ouvido em tribunal.