Autoridades do Bangladesh vão repatriar 2200 rohingya para Myanmar

Um responsável governamental do Bangladesh disse que as autoridades estão prontas para repatriar mais de 2200 refugiados muçulmanos rohingya para Myanmar (antiga Birmânia), de onde mais de 700 mil fugiram da violência do exército birmanês desde o ano passado.

O comissário da repatriação de Bangladesh, Abul Kalam, anunciou esta quarta-feira que 30 famílias de refugiados serão transferidas na quinta-feira para o posto de fronteira de Gundrum, perto de Cox's Bazar, local onde os refugiados vivem em campos sobrelotados.

Kalam explicou que a agência das Nações Unidas para os refugiados está a verificar o processo de repatriação.

De acordo com o plano intermediado pela ONU entre Myanmar e o Bangladesh, todas as repatriações devem ser voluntárias.

Líderes estrangeiros criticaram a líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, nos bastidores da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que decorre esta semana em Singapura, por não ter lidado melhor com a crise étnica que levou ao êxodo da minoria muçulmana rohingya.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou esta quarta-feira em Singapura que é indesculpável a crise humanitária que vive a minoria étnica rohingya e que as condenações de dois jornalistas da Reuters em Myanmar (antiga Birmânia) são "profundamente perturbadoras".

Mike Pence e a líder do Governo do Myanmar, Aung San Suu Kyi, estiveram reunidos em Singapura à margem da cimeira da ASEAN, o que aconteceu, segundo o norte-americano, a pedido de Suu Kyi.

A líder daquele país asiático reagiu, afirmando que apenas Myanmar está em condições de explicar o que aconteceu com os rohingya, da mesma forma que os EUA entendem melhor o que acontece no seu país.

O mandato de Aung San Suu Kyi ficou até agora marcado pela ofensiva militar na zona oeste do país contra a minoria muçulmana rohingya, que obrigou cerca de 723 mil membros da comunidade a fugirem para o Bangladesh, e pela estagnação das negociações de paz com as cerca de 20 guerrilhas formadas por minorias.