“Até pode mandar aviões mas, se Deus quiser, vamos atravessar”. Hector e centenas de migrantes chegam à fronteira dos EUA

A fronteira norte-americana com o México, em Tijuana, foi esta quarta-feira alcançada por cerca de 300 pessoas que há dias viajam em direção aos EUA. Falta passá-la. Hector Arista é um deles. Saiu das Honduras, passou pela Guatemala, percorreu o México. Está a um gradeamento de distância dos EUA.

“[Donald Trump] Pode fazer o que quiser. Até pode mandar aviões mas, se Deus quiser, vamos atravessar”, disse Hector à BBC. Está encostado ao gradeamento que assinala o local onde acaba o México e começam os EUA. “Queremos que Donald Trump tenha da noção das necessidades que temos. Não vamos causar problemas, vimos à procura de uma oportunidade que no nosso país nos negaram. Até pode mandar aviões mas, se Deus quiser, vamos atravessar”, defendeu Victor de Leon, que se juntou à caravana migratória na Guatemala.

Este é o segundo grupo a alcançar a zona fronteiriça, depois de no domingo terem chegado a Tijuana cerca de 80 pessoas.

Entretanto, já esta quarta-feira, o secretário da Defesa norte-americano, Jim Mattis, defendeu o uso ativo de forças militares de plantão na fronteira, considerando que, de certa forma, é um bom treino para enfrentar situações de guerra. As declarações foram proferidas no caminho para uma visita às tropas norte-americanas situadas ao longo da fronteira no sul do Texas, contingente que tem por objetivo reforçar a segurança e evitar o acesso de migrantes ao país.

Entre uma semana a dez dias 5.800 militares, habitualmente deslocados para missões de fronteira, terão concretizado todos os requisitos da Alfândega e Proteção de Fronteiras.

Na semana passada, Trump assinou uma ordem executiva que proíbe os migrantes que cruzam ilegalmente a fronteira de se qualificarem para pedirem asilo em território norte-americano. Assim que o plano entrar em vigor, os migrantes só serão elegíveis para asilo se se apresentarem nos portos oficiais de entrada. Segundo a Administração, as atuais regras incentivam a imigração ilegal e entopem as reivindicações legítimas.

Há um mês e um dia, a caravana de migrantes saiu da cidade de San Pedro Sula, nas Honduras, rumo aos EUA. Eram cerca de cinco mil pessoas e mais de quatro mil quilómetros para percorrer. Desde então, mais gente se juntou a elas no caminho e o núcleo inicial foi-se dividindo, formando vários grupos.

