Acampamento informal de refugiados evacuado em Roma. Salvini diz que é só o início

Um acampamento informal de refugiados em Roma, inaugurado no pico da crise de 2015, foi evacuado esta terça-feira. Embora o despejo fosse esperado há semanas, a Al Jazeera conta que cerca de 150 pessoas ainda se encontravam no acampamento de Baobab quando as carrinhas da polícia cercaram e encerraram a zona.

Localizado num estacionamento vazio, próximo de uma das principais estações de comboios da capital italiana, o acampamento já foi desmantelado 22 vezes desde que foi aberto. A empresa ferroviária, proprietária do terreno, começou recentemente a construir uma cerca à volta do campo como parte de um plano para o transformar num parque público.

Apesar de o município de Roma ter oferecido vagas em centros de receção a alguns dos refugiados, nem todos têm para onde ir depois de os tratores arrasarem por completo as suas barracas. Alguns residentes do campo carregaram malas e sacos de plástico com os seus pertences nas carrinhas da polícia antes de serem levados para uma esquadra para serem identificados.

Em setembro, o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, enviou uma carta às autoridades locais de todo o país, pedindo-lhes que acelerassem os despejos de edifícios ocupados. Esta terça-feira, o governante congratulou-se no Twitter com o despejo de Baobab.

“Devolver legalidade, ordem e segurança, bairro a bairro. Depois de Baobab, outros despejos chegarão a Roma: quatro edifícios em ruínas e 23 em causa por iniciativas judiciais. Não vamos parar, este é apenas o início, aqui como em toda a Itália”, escreveu.

Baobab é um dos muitos acampamentos informais de Roma. A capital acolhe 3500 dos cerca de 10 mil refugiados e migrantes que vivem em Itália, principalmente em prédios abandonados sem infraestruturas básicas, segundo um relatório dos Médicos Sem Fronteiras publicado em fevereiro.