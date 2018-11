“Vem ver o que encontrei”. Os 95 mil euros, a cómoda e a honestidade

Um homem na Roménia encontrou milhares de euros no interior de uma cómoda que comprou em segunda mão. Foi procurar o antigo dono e devolveu o dinheiro

Samuel Stanici tinha comprado uma cómoda num popular site de objectos em segunda mão. Estava em casa, na vila de Bichigi, na Roménia, e enquanto arrumava o móvel que acabara de comprar encontrou uma caixa de metal cheia de notas de 500 euros. No total, 95 mil euros.

“Vem ver o que encontrei”, gritou Samuel para a mulher, Adela, que estava na cozinha a preparar o jantar. Os dois começaram a contar o dinheiro. “Ficámos em choque, não conseguimos dormir durante toda a noite”, relatou Adela à Associeted Press, que recordou que o casal achou que se tratava de uma partida. “Sabíamos que tínhamos de devolver o dinheiro à sua origem.”

No dia seguinte, Samuel foi ao encontro do anterior dono do móvel, cuja identidade não foi revelada, para lhe devolver os 95 mil euros. O dono que vendera a cómoda a Samuel não fazia ideia de que aquele dinheiro estava ali guardado.

“Quando viu o dinheiro, ele não queria acreditar”, descreveu Adela. Como agradecimento pela honestidade do casal, recompensou-os.