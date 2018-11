Trump, o medo da chuva e uma troca de galhardetes com Macron

Continua a troca de galhardetes entre Donald Trump e os franceses. Mais precisamente, entre o orgulho do presidente norte-americano e o orgulho nacional francês, sobretudo em matéria militar. Depois de Macron ter criticado o isolacionismo nacionalista e defendido a criação de um "verdadeiro exército europeu" para defender a Europa da Rússia, da China e também dos EUA (o presidente francês referia-se ao facto de os países europeus, com Trump, já não poderem dar como garantida a proteção americana), Trump acusou-o de ingratidão.

Agora, numa tempestade matinal de tweets, reiterou a mensagem: "Emmanuel Macron sugere que a Europa construa um exército próprio para se proteger dos EUA, da China e da Rússia. Mas foi a Alemanha nas Guerras Mundiais Um & Dois - Como é que isso resultou para a França? Estavam a começar a aprender alemão quando os EUA apareceram".

Tudo isto no momento em que se cumprem cem anos sobre o armistício que terminou a I Guerra Mundial. Trump foi a França mas faltou a uma cerimónia de comemoração militar, alegando que a chuva não lhe permitia ir de helicóptero. A ausência foi muito criticada, pois os outros líderes estiveram presentes e um ex-assessor de Obama lembrou que existe sempre uma alternativa nessas situações.

Trump respondeu que não quis ir de carro para a sua caravana não provocar um engarrafamento em Paris. E não demorou a regressar às suas críticas habituais sobre o alegado desequilíbrio comercial de que os EUA, na sua opiniao, são vítimas. Garantiu que os franceses vendem os seus vinhos sem impedimento nos EUA, mas o inverso não acontece.

Pela parte dos outros líderes também houve críticas, mas indiretas. No seu discurso, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau a certa altura dispensou o guarda-chuva e disse: "Quando estamos aqui à chuva, pensamos quão desconfortáveis devem ser estes minutos em que os nossos fatos ficam encharcados, e o nosso cabelo molhado, é adequado recordar que naquele dia em Dieppe a chuva não era chuva, eram balas".

Ainda mais subtil, o exército francês publicou no seu Twitter uma imagem de soldados a treinar à chuva, com a legenda: "Está a chover, mas não é grave". E a seguir, perante os comentários suscitados, disse que a imagem visava unicamente ilustrar as atividades diárias dos soldados, "que esta manhã tiveram lugar à chuva".