O que uniu Michelle Obama e a Rainha Isabel II? Dores nos pés e saltos altos

Diz-nos o protocolo que não se toca nos membros da Família Real. Mas diz-nos a experiência que Michelle Obama é uma mulher de toque, de abraços. E em 2009, a experiência superou o protocolo e a então primeira-dama norte-americana abraçou a Rainha Isabel II. Agora, no livro “Becoming”, Michelle Obama explica que havia algo que ligava as duas: as dores nos pés após um dia inteiro de saltos altos.

“Éramos duas senhoras oprimidas pelos sapatos”, revela Michelle no seu livro de memórias recentemente publicado. Na altura, a primeira-dama aproximou-se e colocou o braço sobre os ombros da Rainha e esta respondeu ao colocar o seu braço em torno da cintura de Michelle. “Fiz o que é instintivo em mim quando conheço alguém novo, independentemente do momento”, conta, citada pela BBC.

Depois, Isabel II comentou como os sapatos de Michelle pareciam ser dolorosos e a conversa continuou. “Confessei à Rainha que os meus pés me doíam. E depois confessou-me que os dela também. Olhámos uma para a outra com expressões idênticas, do género: quando é que esta coisa de estar de pé com todos os líderes mundiais finalmente acaba?” E, por fim, riram-se as duas.

O momento aconteceu a 1 de abril de 2009, quando Barack Obama participava na cimeira do G20 e visitava o Reino Unido pela primeira vez como Presidente dos EUA.