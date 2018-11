Londres e Bruxelas chegam a acordo sobre o Brexit e Theresa May convoca conselho de ministros

Os ministros do Executivo de Theresa May estão a ser convocados para o número 10 da Downing Street para uma reunião de emergência esta quarta-feira. A convocatória segue-se à assinatura do texto final sobre o Brexit, acordado esta terça-feira entre os negociadores britânicos e a União Europeia (UE).

A reunião servirá para discutir o texto final do acordo, depois de dado o primeiro passo no longo processo de ratificação da retirada do Reino Unido da UE.

Os ministros terão de assinar o plano de May para o Brexit, incluindo o documento principal, o acordo de retirada, que se estende por mais de 400 páginas de texto jurídico denso. Os governantes terão a oportunidade de ler os documentos antes da reunião.