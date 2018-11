Kyrsten Sinema consegue assento democrata no Senado e Trump pede fim da recontagem na Florida

O Presidente dos EUA, Donald Trump, pediu esta segunda-feira que as autoridades eleitorais da Florida terminassem a recontagem de votos e declarassem os republicanos vencedores nas disputas ainda em dúvida das eleições para o Congresso, realizadas na semana passada. Enquanto isso, os democratas garantiram um assento no Senado pelo estado do Arizona.

A democrata Kyrsten Sinema declarou vitória e a sua opositora republicana Martha McSally reconheceu a derrota, depois de vários meios de comunicação social terem noticiado que a disputa no Arizona tinha sido ganha pela democrata. Sinema sucede ao republicano Jeff Flake, um crítico frequente de Trump que não se recandidatou.

Segundo a agência Reuters, os resultados não afetam o controlo republicano do Senado, que tem 100 membros. Os republicanos ganharam pelo menos 51 assentos e os democratas 47, com os resultados na Florida e no Mississípi ainda por apurar.

“Já não é possível uma contagem de votos honesta”, sentencia Trump

Enquanto as autoridades da Florida lutam contra o tempo para rever mais de oito milhões de votos até quinta-feira, Trump lançou dúvidas sobre o processo de contagem sem, no entanto, apresentar provas. O Presidente pediu o fim da recontagem, apesar de as regras estaduais permitirem que se aguardem 10 dias pelos votos de eleitores registados fora dos EUA, incluindo militares ativos.

A recontagem começou no fim de semana na disputa entre o governador republicano da Florida, Rick Scott, e o senador democrata Bill Nelson. Há uma outra recontagem em curso que envolve o republicano Ron DeSantis e o democrata Andrew Gillum.

Num tweet publicado esta segunda-feira, Trump pediu que os resultados fossem anunciados a favor de Scott e DeSantis, alegando que “um grande número de boletins apareceu do nada e que muitos boletins estavam em falta ou eram forjados”. “Já não é possível uma contagem de votos honesta. Os boletins foram massivamente infetados”, sentenciou.