Incêndio em internato do Uganda mata 11 rapazes. Diretor suspeita de alunos expulsos recentemente

Onze rapazes morreram e outros 20 sofreram queimaduras graves num incêndio que destruiu os seus dormitórios em Rakai, no sul do Uganda. Segundo informações reveladas pela polícia esta segunda-feira, o fogo deflagrou enquanto dormiam. O diretor do internato St. Bernard, Henry Nsubuga, afirmou suspeitar que alguns estudantes que foram expulsos recentemente estejam por trás do “ato hediondo”. O incêndio deflagrou na escola na noite de domingo. “Os incendiários trancaram as portas dos dormitórios antes de os incendiar. Quando a equipa de resgate chegou, foi difícil transferir os estudantes dentro dos dormitórios. Alguns podiam ter sido salvos mas morreram sufocados”, disse Nsubuga. “Alguns corpos ficaram tão queimados que não é possível reconhecê-los”, acrescentou, tendo a polícia recomendado testes de ADN. Três pessoas detidas, incluindo um guarda da escola O chefe da polícia local, Ben Nuwamanya, revelou à AFP que “cerca de 20 estudantes foram internados com queimaduras graves”. Alguns encontram-se em estado crítico mas outros deverão estabilizar, adiantam os médicos. A causa do incêndio ainda está por apurar mas três pessoas, incluindo um guarda da escola, foram detidas para interrogatório, avançou o chefe da polícia. O distrito de Rakai fica a cerca de 280 quilómetros a sul da capital do Uganda, Kampala, perto da fronteira com a Tanzânia.