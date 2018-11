Hamas alerta que vai manter ataques contra cidades israelitas junto a Gaza

O braço armado do Hamas alertou, esta terça-feira, que vai manter os disparos de lança-foguetes contra as cidades israelitas de Ashdod e Beersheba se Israel continuar a bombardear Gaza.

O aviso do Hamas foi divulgado poucas horas depois do disparo de um foguete a partir de Gaza que atingiu território israelita e matou um habitante da cidade de Ashkelon. O “rocket” foi disparado depois de um ataque aéreo israelita contra o edifício da televisão de Gaza.

Um porta-voz da ala militar do Hamas, identificado como Abu Obeida, refere num comunicado que Ashkelon “entrou no raio de ação do fogo israelita” e que a ação é uma resposta aos “bombardeamentos que atingem os edifícios de Gaza”. O mesmo documento indica que a cidade de Beersheba vai ser o “próximo alvo do Hamas” se “o inimigo” (Israel) continuar a atingir edifícios civis.

Os alertas antiaéreos continuam ativos nas comunidades israelitas periféricas a Gaza desde o princípio da tarde de segunda-feira.

O Exército de Israel indicou que foram lançados mais de 400 projéteis a partir de Gaza e que se registaram 150 ataques de “represália” contra posições palestinianas. “Estamos perante uma ‘chuva de foguetes’ lançada contra civis israelitas. O Exército está a atacar as infraestruturas terroristas do Hama”, disse o tenente-coronel Jonathan Conricus durante uma conferência de imprensa.

O militar acrescentou que se trata do “ataque mais grave das organizações terroristas de Gaza contra civis israelitas”.

Suhaib Salem / Reuters

Aviões de combate e blindados israelitas atacaram durante a noite “várias infraestruturas”, como armazéns, fábricas de armas e um túnel, além da sede da televisão Al Aqsa (que pertence ao Hamas) e instalações dos serviços de informações e da segurança interna de Gaza, tendo morrido quatro pessoas.

De acordo com fontes médicas palestinianas, quatro pessoas morreram e pelo menos dez ficaram feridas na sequência dos bombardeamentos israelitas.

O porta-voz militar israelita acrescentou que as milícias do Hamas e outros grupos armados palestinianos têm mais de 20 mil foguetes e granadas de morteiro no arsenal de Gaza, sendo que “alguns” são de médio alcance e podem, eventualmente, atingir Telavive e Jerusalém, a dezenas de quilómetros de Gaza.