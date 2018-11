Futuro ministro da Saúde do Brasil investigado por corrupção e tráfico de influências. Viagem a Portugal no centro das suspeitas

O ortopedista e deputado federal é suspeito de ter favorecido as empresas Telemídia e Alert num contrato de 2,31 milhões de euros assinado com a Secretaria de Saúde de Campo Grande, que chefiou entre 2005 e 2010

Jair Bolsonaro confirmou na segunda-feira que Luiz Henrique Mandetta está na linha da frente para assumir a pasta da Saúde no Brasil. O deputado federal, um homem que disse que ficaria “encantado por reconstruir o sistema de saúde” do país, está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República brasileira, conta o “Globo”.

O ortopedista e deputado federal (DEM-MS) é suspeito de ter favorecido as empresas Telemídia e Alert num contrato de 2,31 milhões de euros assinado com a Secretaria de Saúde de Campo Grande, chefiada por ele entre 2005 e 2010.

Uma viagem a Portugal, em 2010, é apontada como um indício das relações com as duas empresas, que, segundo o inquérito a que o “Globo” teve acesso, terão financiado as despesas da viagem europeia do futuro ministro da Saúde.

De acordo com a "Folha de S.Paulo", Mandetta está a ser "investigado por suposta fraude em licitação, tráfico de influências e caixa 2 [luvas] na implementação de um sistema de informatização da Saúde em Campo Grande".

Na segunda-feira, Bolsonaro confirmou as conversações para Mandetta assumir a Saúde do Brasil. “Conversei com o Mandetta hoje [segunda-feira], dei mais um passo. Estou conversando com ele, sim. Ele tem reportado as questões ligadas à Saúde comigo. Está sendo conversado o nome dele, nada definido ainda”, admitiu o futuro presidente brasileiro.

Mandetta, conta este artigo da “Folha de S. Paulo”, é deputado federal desde 2010. O futuro ministro serve o partido Democratas mas entre 2003 e 2009 esteve ligado ao PSDB. O político é formado em medicina pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, e conta no currículo com uma pós-graduação em ortopedia pediátrica pela Universidade Federal de Mato Grosso. do Sul, em Campo Grande.