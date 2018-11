Com novo balanço de 42 mortos, incêndios na Califórnia já são os mais mortíferos no estado

Foram encontrados mais 13 corpos na Califórnia nas últimas 24 horas, elevando para 42 o número de mortos nos incêndios no estado norte-americano. Segundo as autoridades, os restos mortais foram encontrados dentro e nos arredores da cidade de Paradise, no norte da Califórnia.

Pelo menos 228 pessoas continuam desaparecidas, enquanto o incêndio continua a lavrar. Há cerca de 7200 estruturas destruídas e outras 15.500 que se encontram em risco. O fogo já ultrapassou o grande incêndio de 1933 no Griffith Park, em Los Angeles, que matou 31 pessoas.

Entre as 42 vítimas mortais dos fogos que lavram na Califórnia desde quinta-feira estão as duas pessoas que perderam a vida no incêndio de Woolsey, no sul do estado. Estima-se que 250 mil pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas para evitar os três grandes incêndios na Califórnia.

Já não há época de incêndios, o risco agora é o ano todo

A época dos incêndios florestais no estado norte-americano começa tradicionalmente no verão e prolonga-se até ao início do outono. Contudo, especialistas alertam que o risco é agora o ano todo. Os incêndios atuais estão a ser atribuídos a uma combinação de mudanças climáticas e condições atmosféricas.

A baixa humidade, os ventos quentes e o solo seco após um mês sem chuva criaram um ambiente que facilita a propagação do fogo. A população de 40 milhões de habitantes também ajuda a explicar a mortandade dos incêndios, com as pessoas a viverem cada vez mais perto de áreas florestais em risco. E há também que responsabilizar as mudanças climáticas: os últimos anos produziram temperaturas recordes, primaveras mais precoces e chuvas menos confiáveis.

Neil Young vs Donald Trump

O músico Neil Young, que viu a sua casa completamente destruída, usou esta segunda-feira o seu site oficial para criticar o Presidente dos EUA. “A Califórnia está vulnerável – não pela má gestão florestal como Donald Trump (o nosso chamado Presidente) quer que pensemos. Estamos vulneráveis por causa das mudanças climáticas”, escreveu.

Young aponta “os eventos meteorológicos extremos” e “a seca”, que há muito tempo dura, como responsáveis pelos incêndios. “Imaginem um líder que se preocupa mais com a sua própria e conveniente opinião do que com as pessoas que lidera. Imaginem um líder impróprio. Agora imaginem um que faça sentido”, critica.

No fim de semana, Trump usou o Twitter para comentar os incêndios. Este sábado, o Presidente norte-americano culpou as autoridades da Califórnia pela “absoluta má gestão” e ameaçou cancelar a ajuda federal no futuro.

“Não há nenhuma razão para estes enormes, mortais e difíceis incêndios na Califórnia, exceto que a gestão florestal é muito pobre. Milhares de milhões de dólares são gastos cada ano, com muitas vidas perdidas, tudo por causa de uma má gestão florestal”, escreveu no Twitter. “Ou se resolve a questão agora ou não vai haver mais ajuda federal.”