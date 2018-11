Brexit. Jeremy Corbyn considera “improvável” que o acordo seja bom para o Reino Unido

O líder da oposição britânica, o trabalhista Jeremy Corbyn, considerou nesta terça-feira “improvável” que o acordo sobre o 'Brexit' alcançado entre Bruxelas e o Reino Unido seja "bom" para o país. Na rede social Twitter, Corbyn indicou que o seu partido esperará para conhecer os pormenores do texto - cuja primeira versão a primeira-ministra, Theresa May, apresentará na quarta-feira ao seu Governo -, mas mostrou desde já a sua desconfiança, dado "o caótico rumo das negociações".

"Os trabalhistas foram claros desde o princípio: precisamos de um acordo que proteja o emprego e a economia", escreveu o político britânico no Twitter. "Se este acordo não satisfizer as nossas seis exigências e não funcionar para todo o país, votaremos contra ele", acrescentou Corbyn sobre a tramitação do pacto na Câmara dos Comuns.

May reuniu-se ao fim da tarde com os seus ministros no número 10 de Downing Street para preparar a reunião de quarta-feira, na qual lhes dará a conhecer os pormenores do acordo hoje alcançado entre Londres e Bruxelas, após meses de negociações.

A primeira-ministra britânica tentará obter a aprovação do seu executivo - antes de assinar o acordo com os restantes 27 Estados membros da União Europeia (UE).