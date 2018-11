Brexit. Acordo pode ser fechado nas “próximas 48 horas”

Após longas negociações que se prolongaram pela noite fora, a primeira-ministra britânica anunciou na noite de segunda-feira que o Reino Unido e Bruxelas ainda não chegaram a acordo sobre o Brexit. Theresa May admitiu um “otimismo cauteloso” de ambas as partes, mas sublinhou que as últimas conversações continuam “extremamente difíceis”.

“Estamos a trabalhar muito arduamente, pela noite, para alcançar progressos relativamente a assuntos sobre o acordo de saída, que são significantes. Os dois lados querem alcançar um acordo. Mas o que estamos a negociar é extremamente difícil. Eu não me esquivo disso”, afirmou a governante durante um discurso no banquete do mayor no Guildhall, em Londres.

A questão da fronteira da Irlanda continua a ser a principal pedra no sapato das discussões, faltando alcançar consenso a este nível.

Entretanto, David Lidington, o ministro-adjunto da PM britânica disse esta terça-feira acreditar que continua a ser possível fechar o acordo nas próximas 48 horas a tempo da cimeira extraordinária em novembro.

“Ainda não chegámos lá. Mas ainda é possível. Continuam a ser extremamente difíceis e complexas as negociações, mas estamos a curta distância de um acordo. Como a primeira-ministra afirmou não pode ser alcançado um acordo a qualquer preço. Tem de ser um que funcione e que permita cumprir o resultado do referendo”, declarou David Lidington no programa Today, da Rádio 4 da BBC.

O Reino Unido deverá sair da UE a 29 de março de 2019, mas falta fechar o acordo sobre a saída do país do bloco. O negociador britânico para o Brexit, Dominic Raab, disse recentemente esperar alcançar um 'bom acordo' até 21 de novembro.

Na sexta-feira passada, o ministro dos Transportes britânico Jo Johnson demitiu-se e pediu um novo referendo sobre o Brexit. Também um grupo de 70 empresários do Reino Unido assinou há uma semana uma carta em que alertam para as consequências do Brexit e pedem uma segunda consulta popular sobre a saída do Reino Unido da UE, depois de o 'sim' ter conquistado 51,9% dos votos no referendo de 23 de junho de 2016.